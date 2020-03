Ein Jahr lang führte Birgit Wachmann in jenem Haus am Kremser Pfarrplatz, in dem Gastro-Legende Halil Ersoy jahrelang erfolgreich mit Pizza und Co. verwöhnte, "Birgits Knödelstub'n". Spätestens am 21. März ist nun Schluss mit Fleisch,- Grammel- und Tirolerknödel. Hauseigentümer Otto Raimitz, seines Zeichens selbst Besitzer mehrerer Restaurants, kündigte Wachmann den Pachtvertrag auf.

"Ich war mit der Qualität und ihrer Einstellung nicht zufrieden. Sie hat sich nicht an die Öffnungszeiten gehalten", erklärt Raimitz seine Beweggründe. Darüber hinaus habe Wachmann im Februar keine Miete mehr bezahlt und zuletzt seien sogar schon die Möbel aus dem Lokal gebracht worden - Interieur, das ihm gehöre, sagt Raimitz, der mit einem gerichtlichen Nachspiel droht.

Fremde Möbelstücke mitgenommen?

Wachmann dementiert auf Nachfrage jegliche Vorwürfe. Weder habe sie Öffnungszeiten missachtet, noch seien von ihr Möbelstücke mitgenommen worden, die nicht ihr gehören. Darüber hinaus habe sie die Februar-Miete bezahlt, dafür gäbe es Beweise. Die Gastronomin machte via Facebook publik, dass sie ihr Lokal zusperren wird. Gleichzeitig stellte sie in dem Beitrag Spekulationen an, Raimitz wolle aus den Gasträumen ein Lager machen und die Küche für den im Keller eingemieteten Pizza-Lieferservice zu einem Imbiss umzugestalten.

"Wünsche mir Pächter, wie Halil"

Gerüchte, mit denen Raimitz aufräumt: "Beides ist keine Option. Ich wünsche mir einen Pächter, wie es damals Halil Ersoy war. Wenn ich den nicht finde, werde ich dort drinnen selber etwas machen." Wachmann plant indes, ihr Knödelkonzept an einem anderen Standort in Krems oder Umgebung fortzuführen. Bis dato habe sie aber noch nicht die passende Lösung gefunden.