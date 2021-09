Nach Meinung einiger Kremser sind die Stadtbus-Probleme zumindest zum Teil auch auf das als „stur“ beschriebene Verhalten mancher Fahrer zurückzuführen. Ein (der Redaktion bekannter) Rehberger berichtet über ein Vorkommnis, das für ihn beispielhaft ist.

Bei der Begegnung mit einem Bus der Linie 3 am Mitterweg blieb dieser stehen, obwohl Platz zum Passieren gewesen wäre. „Der Bus ist zur Mitte geschwenkt, weil auf der von ihm aus rechten Seite Pkws geparkt haben“, schreibt der Beschwerdeführer. Offenbar wartete er dann, dass ich auf den Gehsteig ausweichen soll, was aber überhaupt nicht notwendig war!“ Was gerade die Blaguss-Fahrer unter Verweis auf die StVO nicht machen, auch wenn es manchmal nur um wenige Zentimeter geht. Als der Fahrer ausstieg, verweigerte der Mann hinter dem Lenkrad des Busses das Gespräch (Öffnung der Tür oder des Fensters) und filmte die Situation mit seinem Handy. Der NÖN liegen Fotos der Szene vor, die beweisen, dass der Bus die Stelle locker passieren hätte können.

„Wir sind nach Überprüfung des Vorfalles zum Schluss gekommen, dass sich der Lenker vorbildlich verhalten hat.“ Claudia Pich, Sprecherin der Firma Blaguss

Seitens der Firma Blaguss, die die Chauffeure für den Stadtbus-Betrieb (durch den Verkehrsverbund Ost Region, VOR) stellt, wird betont, dass „sich der Lenker vorbildlich verhalten hat“. Das könne man nach Analyse der Beschwerde, Überprüfung der vorhandenen Angaben und Rücksprache mit dem Lenker inklusive Durchsicht des von ihm erstellten Videos feststellen. Dem Buslenker sei es deswegen unmöglich gewesen, die Stelle zu passieren, weil der Autofahrer beim Aussteigen die Tür weit offen gelassen habe. Laut dessen Darstellung begann das Problem allerdings schon davor. „Im Linienbetrieb ist es dem Fahrer auch nicht gestattet, zurückzuschieben.“

Auf die Frage nach der Vorbereitung auf teils hitzige Diskussionen, beispielsweise mit Pkw-Besitzern, die verkehrsbehindernd parken, heißt es seitens Blaguss-Pressesprecherin Claudia Pich: „Blaguss-Lenker erhalten zusätzlich zu vorgeschriebenen Audits in regelmäßigen Abständen Emergency-Trainings, Kommunikationsschulungen und spezielle Fahrtrainings.“