Konzeptkunst von Raphael Silvano: Der normale Wahnsinn

Ein totes Kaninchen in einer Glasvitrine: Dieses traurige Bild bietet sich derzeit in der Oberen Landstraße 5.

Dahinter verbirgt sich eine mehrteilige Kunst-Intervention des Konzeptkünstlers Raphael Silvano an acht Schauplätzen im öffentlichen Raum – neben Krems drei in Wien und je zwei in Salzburg und Graz.

„Die Grundidee hat sich im Laufe der Pandemie entwickelt, als sich die Sehnsucht nach der alten Normalität immer mehr verstärkt hat“, erklärt Silvano. Er sei schockiert gewesen, wie unreflektiert nach dieser fragwürdigen „Normalität“ geschrien werde, so der Künstler.

Die Installation in Krems trägt den Titel „Wie wir dem toten Stallkaninchen die Prosperität erklären“. Auf der Vitrine ist mit den Worten #backtonormal („zurück zur Normalität“) ein QR-Code angebracht, den die Betrachter mit dem Smartphone scannen können.

Für sein Kunstprojekt hatte Silvano in größeren Städten nach Werbevitrinen gesucht: „Jene in Krems ist eine der wenigen, die meinen Vorstellungen fast zu 100 Prozent entsprochen haben. Ebenso jene in Berlin, in die meine Hauptinstallation Anfang Oktober von Krems übersiedeln wird.“

