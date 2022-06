Kooperationen feierlich fixiert: Starke Partner für HLF

Werbung

Mit einer feierlichen Unterzeichnung der Koopera tionsverträge begannen an der HLF neue Partnerschaften. Der Kremser Gastro-Unternehmer Otto Raimitz will ebenso mit der Kremser Bildungseinrichtung kooperieren wie die IPP Hotels, zu denen unter anderem das arte Krems gehört.

Wie Regionaldirektor Markus Hann – selbst HLF-Absolvent (1990) – betont, dass man in der österreichischen Hotelgruppe mit acht Hotels in vier Linien (u. a. Althof Retz, Schwarz Alm Zwettl, …) seit 2018 mit einer Mitarbeiter-Marke („ICH bei IPP“) beschäftigt sei. Wie arte-Krems-Hoteldirektorin Katharina Prattes ausführt, soll es an allen Standorten individuelle Schulkooperationen geben.

Man sei bereit, Klassen drei oder fünf Jahre intensiv zu begleiten, „bieten einen neuen, unkomplizierten Zugang zur Branche und hoffen damit auf eine geringere Drop-Out-Quote.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.