Rund 30 Millionen Euro investiert die EVN in das Biomasse-Heizwerk Krems, das ab 2021 im Industriegebiet entstehen soll. Jetzt wurden Bodenproben entnommen.

NOEN EVN-Pressesprecher Stefan Zach: Baustart 2021 oder auch schon früher.

Wie berichtet, will die EVN von hier aus künftig rund 10.000 Haushalte mit Ökostrom, rund 25.000 Haushalte mit Naturwärme aus Waldhackgut versorgen. Nach mehrfacher Verzögerung des Projekts – Grund waren in Frage stehende Förderungen –, das ursprünglich zwischen 2016 und 2018 realisiert werden hätte sollen, hofft EVN-Projektleiter Christian Domes, dass nach den entsprechenden (heuer zu erwartenden) Förderzusagen dann 2021 endlich die Bagger rollen. Schadholz gibt es derzeit mehr als genug. Dieses soll aus maximal 70 Kilometern Umkreis angeliefert werden und dem Heizwerk zu einer Leistung von fünf Megawatt elektrisch und 16 Megawatt thermisch verhelfen.

„Die Schürfungen sollen Aufschlüsse über die Bodenbeschaffenheit am Grundstück liefern“, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach, warum die aktuellen Arbeiten, die unter strenger Einhaltung der Covid-19-Vorschriften durchgeführt wurden, für das Projekt wichtig sind. „Dazu wurden an ein paar Stellen Löcher gebaggert und der Aushub analysiert.“ Auch Zach glaubt an einen Baustart im Februar 2021. „Wenn wir eine frühere Zusage zur Ökostromförderung bekommen, können wir auch schon früher beginnen.“