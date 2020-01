Der Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC FH Krems ist besonders praxisorientiert. Mehr als die Hälfte des Studiums wird bei verschiedenen Praktikumsgebern verbracht.

Um die Studierenden bestmöglich auf diese Praktikumsstellen und auch die Möglichkeiten nach dem Studium vorzubereiten, wurde vor Kurzem das Health Lab der IMC FH Krems, in dem die ersten Erfahrungen gesammelt werden können, modernisiert. Durch die großartige Unterstützung einiger Fachfirmen entstand hier ein Lernerlebnis der besonderen Art, das die Studierenden mit großer Freude nutzen.

Neueste Geräte gibt es im Bereich EKG, Simulationspuppen in allen Altersstufen und Monitoring. Ein Highlight ist das Intensivbett, welches den derzeit höchsten Standard im Intensivbereich darstellt. Die hochschulinterne Infrastruktur erlaubt es Studierenden, komplexe Zusammenhänge auf interaktive Art und Weise zu entdecken.

„Es gibt noch so viele Innovationen, die es zu implementieren gilt“, so Studiengangsleiter Markus Golla, der damit Zukunftshemen wie Digitalisierung und Robotik anspricht. „Pflegekonzepte, die sich digitale Endgeräte wie Tablets zu Hilfe nehmen, sind in Österreich noch die Ausnahme.“