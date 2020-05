Viel Lob von Studentenseite gibt es für das „Krisenmanagement“ der IMC-Fachhochschule Krems. Aktuell werden rund 700 Prüfungen „virtuell“ abgewickelt.

„Wir waren vorgewarnt, weil wir ja auch einen Standort in China haben“, sieht Geschäftsführerin Ulrike Prommer einen Vorteil der Kremser Einrichtung mit aktuell rund 3.000 Studenten in 32 Studiengängen und 300 Mitarbeitern (sowie weiteren 700 nebenberuflich Lehrenden). „Das Team hat ganz hervorragende Arbeit geleistet!“

Schon länger gibt es am IMC ein Krisenmanagement für verschiedene Szenarien, das sich in der Corona-Zeit toll bewährt hat. So konnten allein im April rund 6.000 Lerneinheiten virtuell abgewickelt werden, und man fand auch einen Weg, die Prüfungen „schummelsicher“ so durchzuführen. „Kein Student verliert ein Semester!“, freut sich Prommer auch über positives, teils geradezu begeistertes Lob von dieser Seite.

„Wir haben keinen Mitarbeiter entlassen!“

Dass alle Mitarbeiter – der Schutz ihrer Gesundheit genoss höchste Priorität – ins Homeoffice wechseln konnten, erforderte eine Kraftanstrengung. Diese hat sich aber bezahlt gemacht. „Wir waren auch motiviert, dass wir der Region als ein wichtiger Arbeitgeber eine zusätzliche Stütze geben“, berichtet die Geschäftsführerin, dass 200 der 300 Bediensteten aus Stadt und Bezirk Krems kommen. „Wir haben niemanden entlassen.“

Ab Juni wird es wieder Lehrveranstaltungen am Campus geben. „Manches ist ja nur an Ort und Stelle möglich – zum Beispiel Laborübungen. Diese werden dafür heuer auch den Sommer über laufen.“ Ab dem Herbst hofft Prommer wieder auf Betrieb mit Lehrveranstaltungen am Campus in Stein, „wie immer das auch dann genau aussehen wird.“

Erfreulich ist, dass es mit einem Plus von 400 Bewerbern einen Zuwachs von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gibt. Auch die Aufnahmeverfahren für das IMC für den Herbst 2020 laufen natürlich online.