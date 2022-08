Kritik an Umbau am Hohen Markt: Barrierefreiheit wird angezweifelt

„Bau-Missstand am Hohen Markt – Barrierefreiheit nicht berücksichtigt!“ heißt es in einer Aussendung der Partei NiK zu den aktuellen Maßnahmen in diesem Bereich.

Ein Experte der Bundesbehindertenanwaltschaft habe, so Dominic Heinz und sein Team, bei einer Begehung am 18. August eklatante Mängel festgestellt. „Die Oberflächengestaltungen entsprechen nicht dem Stand der Technik. Wer verantwortet jetzt die Kosten für die Wiederherstellung der Barrierefreiheit bzw. die rasche Sanierung?“ Das Projekt sei seitens des Bürgermeisters schnell noch vor der Wahl „überraschend“ begonnen worden, um alle vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Stadtrat Alfred Scheichel (kl. Foto) verweist auf offene Entscheidungen über Pflasterung. Foto: Kalchhauser

Falsch, kontert Stadtrat Alfred Scheichel und bekommt Unterstützung von Stadtplanerin Silvia Schmid: „Der Baustart war so geplant und wurde im Rahmen des sogenannten Stakeholder-Dialogs (Absprachen mit Anrainervertretern und Fachleuten, Anm.) und der Politik abgestimmt.“

Scheichel ärgert sich darüber, dass Barrierefreiheit und behindertengerechte Gestaltung vermengt werden. „Der Platz ist sehr wohl barrierefrei, sämtliche Hochborde und sogenannte Anrampungen würden entsprechend gestaltet.

Pflasterung steht im Mittelpunkt der Kritik

Kritik daran, dass der Platz nicht behindertengerecht sei, beziehe sich ausschließlich auf die Pflasterung. Derzeit besteht diese aus Flusssteinen. „Da stehen sich leider manchmal Interessen des Denkmalschutzes und der Behindertengerechtigkeit gegenüber.“

Vorerst gehe es um die Arbeiten im Bereich der Bildungseinrichtungen im oberen Teil des Platzes (Piaristengymnasium, Mary-Ward-Schulen) zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Schüler. Erst dann werde man sich den Bereich Richtung Süden (Gasthaus Jell) anschauen. „Es ist derzeit offen, ob das alte Pflaster bleibt“, so Scheichel, der verspricht, vor den weiteren Maßnahmen noch einmal die Betroffenen zusammenholen zu wollen: „Die Stadt wird sicher ein offenes Ohr für die Forderungen der Behindertenvertreter haben.“ Alles zu asphaltieren, das werde man aber wahrscheinlich im Sinne des Stadtbildes auch nicht haben wollen …

