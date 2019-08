Kurioser Vorfall: Auto krachte im Spital gegen Baum .

Vermutlich weil dem Lenker am Steuer am Steuer schlecht geworden war, kam es am 31. Juli kurz nach 14 Uhr zu einem kuriosen Verkehrsunfall mitten im Kremser Universitätsklinikum. Der Kombi krachte im Bereich zwischen der Portierloge und dem Haupteingang heftig gegen eine der dort stehenden mächtigen Platanen.