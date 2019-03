Seit der Eröffnung der Hochleistungsstrecke Wien-St.Pölten Ende 2012 ist auch der Regionalbahnhof Tullnerfeld in Betrieb. Der Bahnhof Tullnerfeld, auf dem Gemeindegebiet von Michelhausen, hat sich seit damals bestens etabliert und ist ein Paradebeispiel, wie die Eisenbahn eine Region beleben kann. Dementsprechend gut frequentiert ist der Bahnhof, was sich natürlich auch in der Nutzung der Parkflächen niederschlägt. Das Park&Ride-Angebot wurde zwar in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht, dennoch ist ein weiterer Ausbau unumgänglich. Anfang April beginnen die Arbeiten für ein neues Parkdeck, das im nördlichen Bereich der Park&Ride-Anlagen errichtet und Platz für 712 PKW bieten wird. Zum Jahresende 2019 soll das Parkdeck fertiggestellt sein und den Fahrgästen zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden links der Bahn weitere 33 Park&Ride- sowie 200 Bike&Ride-Stellplätze errichtet. Investiert werden von ÖBB, Land NÖ und der JLM GmbH insgesamt 9,1 Millionen Euro. Durch die Erweiterung des Park&Ride-Angebots werden beim Bahnhof Tullnerfeld künftig rund 1.650 PKW-Stellplätze und knapp 250 Zweiradstellplätze zur Verfügung stehen. Heute haben ÖBB-Chef Andreas Matthä, Landesrat Ludwig Schleritzko und Michelhausens Bürgermeister Rudolf Friewald den offiziellen Spatenstich für den Start der Bauarbeiten gesetzt.

Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender ÖBB Holding AG: „Die gemeinsame Park&Ride-Offensive von ÖBB und Land läuft in Niederösterreich bereits seit einigen Jahren und macht sich in den ständig steigenden Fahrgastzahlen auch positiv bemerkbar. Denn, mit der Errichtung von Park&Ride-Stellplätzen kommen wir einem der größten Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden nach: nämlich multimodal unterwegs sein zu können und somit klimafreundlich und schnell ans Ziel kommen.“

„Wir haben es uns im Jahr 2012 zum Ziel gemacht, bis 2025 die PKW-Stellplätze in Niederösterreich auf rund 50.000 zu erhöhen. Dabei geht es uns konkret darum, herauszufiltern, wo Bedarf an zusätzlichen Stellplätzen besteht, um dort sinnvoll und nachhaltig zu investieren. Für die Pendlerinnen und Pendler am Bahnhof Tullnerfeld wird sich durch die Kapazitätssteigerung der PKW-Stellplätze von ca. 55 Prozent eine deutliche Qualitätsverbesserung ergeben“, erklärt Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko.

Rudolf Friewald, Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen: „Die Region hat sich durch die Bahn und die gute Verkehrsanbindung für viele Menschen zu einer attraktiven Wohngegend entwickelt und wächst ständig. Die Investitionen in die Park&Ride-Erweiterung am Bahnhof Tullnerfeld sind deshalb wichtig, um bestmögliche Voraussetzungen für den Umstieg vom Individual- auf den öffentlichen Verkehr bieten.“

Aufgrund der hohen Auslastung der Park&Ride-Anlagen wird rechts der Bahn ein mehrgeschossiges Parkdeck – fünf Stockwerke mit zehn versetzten Ebenen – mit insgesamt 712 PKW-Stellplätzen errichtet. Das in moderner Stahlbauweise errichtete Gebäude bringt nicht nur hunderte neue Parkplätze, sondern setzt am Bahnhof Tullnerfeld künftig auch optische Akzente. Alle Ebenen werden mit zwei Liften barrierefrei erreichbar sein und durch ein elektronisches Infosystem erkennt man schon bei der Einfahrt, auf welcher Ebene freie Parkplätze verfügbar sind.

Links der Bahn wird die Parkfläche außerdem noch um zusätzlich 33 PKW- und 200 Bike&Ride-Stellplätze erweitert.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 9,1 Millionen Euro, von denen die ÖBB 50 Prozent tragen, das Land NÖ 40 Prozent und die Gemeinden Judenau, Langenrohr und Michelhausen 10 Prozent. Die Bauherrenschaft liegt bei der JLM GmbH – einer Firma, die sich aus den Gemeinden Judenau-Baumgarten, Langenrohr und Michelhausen zusammensetzt.