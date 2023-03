Bürger kämpfen für Kirche, Park und Gärten

In einem Text, für den Unterschriften gesammelt werden, wird der Gemeinderat aufgefordert, sich für den Erhalt und die Pflege der Pfarrkirche, des Parks und der Gärten auszusprechen. Außerdem sollen die Bürger in die Nutzung eingebunden werden.

300 Unterschriften sind das Ziel

Ziel der Aktivisten - als Zustellungsbevollmächtigte fungiert Nicole Schüler - ist es, das Anliegen mit rund 300 Unterschriften von Wahlberechtigten in den Gemeinderat zu bringen. „Die Kirche und der Park sind eine Einheit“, betont Schüler. „Und sie sind das Markenzeichen unseres Stadtteils.“ Für die Menschen sei der mehrere tausend Quadratmeter umfassende Bereich ein Naherholungsgebiet, aber der Bereich sei auch ein Rückzugsgebiet für Tiere und weise einen besonders alten Baumbestand auf. Ein Teil sei ein Marillengarten mit alten Sorten. Kirche und Grund könnten verkauft werden. Der Denkmalschutz könne bei einem so jungen Bau wie der Kirche aus den 1950er-Jahren aufgehoben werden.

„Verhindern, dass man alles verbaut!“

„Es gibt natürlich verschiedene Interessen an dem derzeit der Diözese gehörenden Areal. „Wir wollen aber verhindern, dass man alles verbaut“, weist Schüler auf ein im Areal hausendes Waldohreulenpärchen hin. „Der letzte grüne Fleck in Lerchenfeld ist wichtig für die Lebensqualität hier!“ Unterschriftenlisten liegen bei mehreren Lerchenfelder Betrieben, unter anderem im Restaurant Cooking Yu und in der Trafik am Lerchenfelder Hauptplatz auf. Infos dazu gibt es auf der Homepage initiative-lerchenfeld.jimdofree.com.

Kindergarten in Kirche einbauen?

Seitens der Diözese gibt es laut Auskunft des Generalvikariats noch keine konkreten (Verkaufs-)Pläne. FPÖ-Mandatar Martin Zöhrer, der designierte Bildungsstadtrat, schlägt vor, in die Kirche einen der dringend nötigen zusätzlichen Kindergärten, die die Stadt in den kommenden Jahren errichten muss, einzubauen. „Wir brauchen in den kommenden Jahren acht bis neun Gruppen mehr!“ Beispiele dafür gebe es in Deutschland. „Ich möchte prüfen lassen, ob ein Kindergarten in die Kirche gebaut werden kann. Die Kirche wäre dann nur die ,Wetterhülle' und könnte bestehen bleiben.“

