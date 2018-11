Eine besondere Ausstellung erwartet Besucher des Volkshauses in der Hofrat-Erben-Straße (bis Ende Jänner): Gerda Jaeggi-Christ, international erfolgreiche Fotografin aus St. Pölten, stellt auf Einladung des Kulturforums NÖ eine Auswahl ihrer Fotos unter dem Titel „Secret Places“ („Geheime Plätze“) aus.

Bei der Eröffnung der sehenswerten Schau großformatiger Bilder würdigte Kulturforum-Obmann Ewald Sacher die Arbeit der Künstlerin, die seit 30 Jahren fotografiert und 2000 vom Analog- auf das Digitalsystem umgestiegen ist. „Sie vermittelt aber auch Kunst an Schulen und unterstützt Kunstauktionen für soziale Zwecke!“

Eröffnungsredner Stadtrat Helmut Mayer fühlt sich bei den Bildern an den Impressionismus in der Malerei erinnert. Jaeggi-Christ selbst will mit „Secret Places“ Plätze zeigen, „die man aussucht, um zur Ruhe zu kommen, wo man sich wohlfühlt und Energie tankt“. Warum sie vor allem Kinder als „Models“ einsetzt? „Sie lassen sich völlig natürlich auf die verschiedenen Orte und Situationen ein.“

Zur Ausstellung gibt es einen eigenen Katalog, der an Ort und Stelle kostenlos erhältlich ist.