Elke Wilfert wohnt seit Jahrzehnten in der Koloman-Wallisch-Straße in Lerchenfeld. Lange nahm sie die täglichen Zustände ohne Meckern hin, doch jetzt ist ihr Geduldsfaden gerissen. Der Lärm raube ihr mittlerweile den Schlaf. Schuld daran sind laut Wilfert vor allem Lkw-Fahrer, die in der Nacht „mit Tempo 50 und mehr über die holprige Straße donnern“. Und das trotz eines Nachtfahrverbots. „Das ist völlig wirkungslos“, sagt sie.

Das Problem: Ein Verkehrszeichen an der Kreuzung mit der Landersdorfer Straße, das Lastwagenfahrer darauf aufmerksam macht, dass sie zwischen 22 und 5 Uhr nicht durch die Koloman-Wallisch-Straße fahren dürfen, ist wegen der wuchernden Vegetation nicht mehr sichtbar. „Da kann man als Autofahrer nur erahnen, worauf zu achten ist“, kritisiert Wilfert, die aber aus Erfahrung sagen kann, dass die Tafel, auch wenn sie sichtbar ist, Lkw-Fahrer nicht davon abhält, die Koloman-Wallisch-Straße als schnelle Verbindung an die Schütt und weiter zur S 5 zu nützen.

Wilferts Forderung: „Ein Fahrverbot für alle Lkw und Tempo 30 für Pkw.“ Seitens der Stadt Krems nahm bis Redaktionsschluss niemand zu der Lärmproblematik in der Koloman-Wallisch-Straße Stellung. Andreas Anibass, Assistent von Bürgermeister Reinhard Resch, teilte mit, dass das überwucherte Verkehrszeichen noch in dieser Woche freigeschnitten werde.