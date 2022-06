Richterin gibt Cannabis-Dealer „letzte Chance!“

Um sich seine Drogensucht leisten zu können, wurde ein Lerchenfelder zum Dealer. Insgesamt habe er im Jahr 2016 bis Mitte Juni 2021 rund drei bis vier Kilogramm Cannabiskraut pro Gramm zwischen vier und fünf Euro verkauft, listete die Anklägerin beim Prozess gegen den heute 23-Jährigen auf.

Die Qualität sei nicht so gut gewesen. „Ich habe drei bis vier Joints gebraucht, um eine berauschende Wirkung zu erzielen. Eingekauft habe ich die Drogen um zwei bis drei Euro, und mit einem kleinen Aufschlag weiter verkauft. Damit finanzierte ich meinen Eigenbedarf. Jetzt will ich aber clean werden und mein Leben in den Griff bekommen“, zeigte der geständige Angeklagte Einsicht.

Die Richterin gab dem Lerchenfelder mit einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr noch eine Chance. „Die letzte!“, wie die Richterin betonte, und sie erteile ihm zudem noch die Weisung, sich einer Therapie und Beratung zu unterziehen.

