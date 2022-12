Zukunftsweisende Investition: voestalpine setzt auf Sonne

Am voest-alpine-Standort Krems wurde ein wichtiger Meilenstein für die nachhaltige Energieversorgung gelegt. Eine Photovoltaik-Anlage mit 8,5 MWp (Megawatt Peak) deckt künftig rund 45 Prozent des Strombedarfs. Über 6 Millionen Euro wurde dafür investiert.

Geeignete Dachflächen, Fassaden und Werksareale – in Summe 40.000 m² – wurden und werden mit insgesamt 22.000 Photovoltaik-Paneelen ausgestattet. Der Großteil der Anlage ist fertig.

„Wir forcieren den Bau von zukunftsweisenden Projekten wie neuen Photovoltaik-Anlagen an allen unseren Standorten“, erklärt Peter Schwab, Vorstandsmitglied der voestalpine AG und Leiter der Metal Forming Division mit Sitz in Krems. Die künftig in Krems produzierte Sonnenenergie wird zu ca. 70 Prozent direkt am Standort abgenommen eingesetzt.

Damit können rund 45 Prozent des Energiebedarfs aus Solarenergie gedeckt und 2.000 Tonnen CO 2 können so jährlich eingespart werden. Für mögliche Überkapazitäten wurde eine Lösung gefunden: Ein Partner übernimmt die Errichtung der Anlage und unterstützt die voestalpine bei der Vermarktung punktueller Stromüberschüsse. Da für den Bau der PV-Anlage, einige Bäume weichen mussten, wurden neue am Rand des Areals gepflanzt.

Wesentliche Teile der Unterkonstruktionen kommen übrigens aus den eigenen Fertigungshallen: hochwertige Profile, die man seit Jahren erfolgreich an eine Vielzahl an europäischen Kunden vertreibt. Das Unternehmen ist eine von mehreren voestalpine-Gesellschaften auf vier Kontinenten, die erfolgreich Komponenten für PV-Anlagen herstellen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.