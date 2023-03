Lesung: Von Freiheit, Leid und Verlust

Es gibt Menschen, für die „kreatives Schreiben“ nur das eher unbeliebte Verfassen von Aufsätzen in der Schule bedeutet. Roswitha Springschitz gehört nicht dazu: Die hauptberufliche Lehrerin wusste schon mit 13, dass sie Schriftstellerin werden will. Seither hat sie bereits über zwanzig Bücher veröffentlicht – davon allein drei im vergangenen Jahr.

Diese drei Bücher, das sind „Berti“, „Meerjungfrau“ und „Ein Kind“, wird sie am Freitag, 3. März, 19 Uhr, in der Galerie Kultur Mitte vorstellen. So unterschiedlich auch die behandelten Thematiken sind – ihnen gemeinsam ist eine feinfühlige Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen. „Berti“ behandelt in zwölf Einzelgeschichten das Verlassen und den Verlust der Heimat. In „Meerjungfrau“ begleiten die Leser eine junge Frau, die als Animateurin bei einem Tourismus-Unternehmen eine Meerjungfrau spielt und sich innerhalb von patriarchalen Gesellschaftsstrukturen ihre Selbstständigkeit erarbeiten will. „Das Kind“ handelt von der Existenzkrise, die der Protagonist angesichts traumatischer Kindheitsereignisse erlebt.

Die drei Bücher, wie auch andere Werke der Autorin, die seit 2019 im Kremstal wohnhaft ist, wurden im Online-Verlag story.one publiziert und sind im Buchhandel erhältlich.

