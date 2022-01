Lions-Club Bücherflohmarkt: Hol dir dein Gratis-Buch!

Ein besonderes Gewinnspiel des Lions-Clubs in Kooperation mit der NÖN startet am Donnerstag, 20. Jänner: Die ersten 30 Gäste des Flohmarktes, die ab Donnerstag, 20. Jänner, mit einer NÖN unter dem Arm oder in der Tasche zum Flohmarkt kommen, dürfen sich ein Buch ihrer Wahl aussuchen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, an Samstagen von 10 bis 18 Uhr.