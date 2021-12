Lions verlängern Flohmarkt: Bücherparadies endlich geöffnet

Angesichts zahlreicher Absagen, etwa des traditionellen großen Herbst-Flohmarkts, ist der Lions-Club für sein hilfreiches Wirken in der Region auf den Bücherflohmarkt angewiesen. Mit Verspätung startete dieser nach dem Lockdown am 13. Dezember endlich.

Bücher, Schallplatten, CDs und DVDs sind im „Bücherparadies“ in den Räumlichkeiten der Kremser Bank in der Oberen Landstraße 15 (ehem. Drogeriemarkt Müller) im Angebot. Wegen des verspäteten Starts wurde der Flohmarkt nun bis 29. Jänner verlängert. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, an Samstagen von 10 bis 18 Uhr. Am Silvestertag kann man von 10 bis 14 Uhr stöbern, am 1. Jänner von 14 bis 18 Uhr. „Bücherspenden sind herzlich willkommen“, machen die Lions darauf aufmerksam, dass man – während der Öffnungszeiten – auch Ware liefern kann.

Mit dem Erlös des Advent-Bücherflohmarktes hilft der Serviceclub in der Region in Not geratenen Mitbürgern ebenso wie behinderten Menschen und Senioren. Durch die Einnahmen werden auch sozial benachteiligte Jugendliche gefördert und die Bekämpfung des Alkohol- und Drogenmissbrauchs wird unterstützt.