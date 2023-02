Luxuswohnungen für die Langenloiserstraße

Der Gföhler Michael Etten auer steht hinter Projekt in der Langenloiserstraße. Foto: PREI Immo GmbH

Ganz in der Nähe der B 37-Kreuzung (südlich des „Schnitzel-Drive-In“) entstehen in der Langenloiserstraße zwölf Eigentumswohnungen im Luxussegment. Kürzlich erfolgte der Spatenstich für das Wohnbauprojekt der PREI Immo GmbH mit Sitz in Kirchberg am Wagram.

Einer der drei Geschäftsführer ist mit Michael Ettenauer ein gebürtiger Gföhler. Investiert werde für das Vorhaben in A-Lage ein „sechsstelliger Betrag“. Geplant sind Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 80 und 110 Quadratmeter, dabei sind Gärten, Terrassen und Tiefgaragenplätze. Bezugsfertig sollen die Wohnungen im Spätsommer 2024 sein.

