Ein amtsbekannter 51-Jähriger aus Krems-Landersdorf ist am Samstag, 25. April, beinahe völlig durchgedreht. Der Mann alarmierte die Polizei gegen 18 Uhr wegen einer angeblichen Streiterei mit alkoholisierten Personen. In dem Haus in Landersdorf angekommen, erklärten die Beamten dem 51-Jährigen, sie würden die Anzeige wegen neuer Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus nicht sofort aufnehmen. Das schmeckte dem Mann gar nicht und er wurde rabiat.

Nachdem er den Polizisten mit dem Abstechen gedroht hatte, ging er in die Küche und bewaffnete sich mit einer 20 Zentimeter langen Schere. Als er die gegen die Brust eines Polizisten richtete, drohte der ihm mit dem Einsatz von Pfefferspray. Der 51-Jährige senkte daraufhin die Schere kurz ab, was der Beamte für einen Handballenstoß nutzte, der den Mann zum Umfallen brachte.

Er wurde festgenommen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo ein Bruch der linken Kniescheibe festgestellt wurde, den er sich beim Sturz zugezogen haben dürfte. Der 51-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, gegen den Beamten wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.