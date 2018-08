Einen festlichen Empfang gab es für die fast 250 Teilnehmer der traditionellen Mariazeller Gelöbniswallfahrt am Kremser Bahnhof.

Seit 1741: Interesse an Tradition aufrecht

Ungebrochen ist das Interesse der Kremser an der seit 1741 jährlich im August stattfindenden Wallfahrt in den Gnadenort Mariazell. Auch heuer hatten sich wieder viele mit ihren Pkws, mit Bussen und einige wenige auch zu Fuß auf den Weg gemacht.

Exakte vertragliche Vereinbarung seit 1762

Dass die Wallfahrt etwas Besonderes ist, zeigt ihre Geschichte. 1741 wurde „auf ewig“ gelobt, jährlich nach Mariazell zu pilgern. 1762 dann fand dieses Gelöbnis sogar in einem von der Pfarre mit der Stadt Krems geschlossenen Vertrag seinen Niederschlag. In diesem wurde unter anderem die Dauer von drei Tagen, die Stationen und die Übernahme der Kosten vereinbart.

Festlicher Empfang nach der Rückkehr

Am Ziel begrüßte heuer Superior Pater Michael Staberl die Gäste aus Niederösterreich. Am Nachmittag bestiegen die Wallfahrer den Kalvarienberg für eine Kreuzandacht. Den feierlichen Abschluss bildete die Andacht beim Gnadenaltar. Nach der Rückkehr aus der Steiermark gab es für sie einen festlichen Empfang in der Heimatstadt.

Erste Wallfahrt zum Ende der Pest

Mit musikalischer Untermalung durch die Klänge der Kremser Stadtkapelle marschierten die Wallfahrer vom Bahnhofplatz zur Pfarrkirche.

Nach einer kurzen Andacht im Dom der Wachau, bedankte sich Bürgermeister Reinhard Resch bei den Teilnehmern: „Es war ein besonderer Tag der Gemeinschaft und des Zusammenhalts. Die 1741 erstmals durchgeführte Wallfahrt, damals ins Leben gerufen als Dank für das Ende der Pestseuche, ist auch heute noch eine wichtige Möglichkeit zur Besinnung und Dankbarkeit.“

Traditioneller Ausklang im Rathaus

Stadtpfarrer Franz Richter, der die Gläubigen ebenso begleitet hatte wie sein Vorgänger Helmut Buchegger und Diakon Klaus Killer, freute sich über die zahlreichen Teilnehmer und die gelungene Wallfahrt sowie über die gute Zusammenarbeit mit dem benachbarten Rathaus. Dorthin lud die Stadt Krems noch zu einer abschließenden Agape. Bei guten Gesprächen, einem Glas Wein und köstlichem Gebäck klang das jährliche Ereignis hier aus.

Mit 82 Jahren noch zu Fuß ans Ziel

Besonders verdient hatte sich die Stärkung Emmerich Garger, der mit seinen 82 Jahren als ältester Teilnehmer mit Fitness glänzte- ER hatten den gesamten Drei-Tages-Marsch von Krems nach Mariazell zu Fuß absolviert. Trotz einiger Blasen an den Füßen genoss er den feierlichen Abschluss – und freut sich schon auf die nächste Gelöbniswallfahrt nach Mariazell.