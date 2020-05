Für die Maturanten und Abschlussklassen hat diese Woche wieder der „normale“ Schulunterricht begonnen. Gelernt wird zum Teil in ungewohntem Ambiente: Im Piaristengymnasium Krems und im BRG Ringstraße werden die Turnsäle für die Matura-Vorbereitung genützt.

„Es sind die größten Räumlichkeiten bei uns an der Schule und es gibt genügend sanitäre Anlagen und Waschbecken“, erklärt Bärbel Jungmeier, Direktorin des Piaristengymnasiums Krems, dass der gebotene Abstand und die Hygienevorschriften im Turnsaal am besten umgesetzt werden können. Auch die Matura selbst wird im Turnsaal geschrieben. Dabei kommen bei den Hörübungen mobile Verstärkerboxen zum Einsatz. „Auch Mikrofone stehen bereit“, berichtet Jungmeier.

„Es ist vom Ambiente her gar nicht so schlecht, und es ist angenehm, viel Platz zu haben.“ Avelina Stefanie Gut über den Unterricht im Turnsaal

„Ich hab das nicht erwartet, aber es hat sehr gut funktioniert. Alle halten sich an die Hygienevorschriften und die Sitzordnung“, schildert Piaristen-Maturantin Avelina Stefanie Gut nach dem ersten Schultag in der „neuen Normalität“. Dass sie sich neben Basketballkörben für die Matura vorbereitet, stört sie nicht: „Es ist vom Ambiente gar nicht so schlecht und es ist angenehm, viel Platz zu haben.“

Auch im BRG Ringstraße wurden die drei Maturaklassen auf die beiden Turnsäle und den Biologiesaal verteilt und die Matura wird im Turnsaal geschrieben. „Die Schüler sind sehr diszipliniert“, zog BRG-Direktor Erich Böck nach dem ersten Tag zufrieden Bilanz.

Nach den vielen Wochen der Distanz war überall die Wiedersehensfreude groß: „Jeder hat sich darauf gefreut“, erzählt Kremszeile-Maturant Armand-Emanuel Czernak. Und die persönliche Begegnung mit den Lehrern trage ein bisschen zur Beruhigung bei, was die Matura betrifft. Maturiert wird in dem neuen Schulgebäude in der Kremszeile im Mehrzwecksaal und flexiblen Räumen, die durch die Entfernung von Trennwänden in der Größe erweiterbar sind.

Masken müssen Schüler und Lehrer übrigens nur beim Herumgehen tragen. Wenn sie mit Abstand zueinander auf ihren Plätzen sitzen, dürfen sie die Masken ablegen. „Die Tragepflicht der Masken am Gang funktioniert, es ist aber für alle ungewohnt“, schildert HTL-Direktor Andreas Prinz.

Im Mary-Ward-Privat-ORG sorgen genaue Markierungen am Boden und auf den Tischen für die Einhaltung des Abstands, und jede der beiden Maturaklassen ist in einem eigenen Trakt des Hauses untergebracht. „Ein Zusammentreffen mit Schülern der Parallelklasse ist so nicht möglich und auch nicht erlaubt“, erklärt Schulleiterin Sandra Köhl.