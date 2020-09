„Ich hab ihren Kindern ein Zuhause gegeben, das Haus saniert und immer versucht, ihnen alle Wünsche zu erfüllen und dann stehst du zwei Tage vor Weihnachten mit nix da“, kam es bitter vom 54-Jährigen aus Mautern vor Gericht, als er vom Ende seiner langjährigen Beziehung mit einer 45-jährigen Kremserin erzählte.

Nach der Trennung habe er noch einige Male den Kontakt gesucht, wegen des gemeinsamen Hundes, beteuerte der Beschuldigte und leugnete, die Ex beharrlich verfolgt zu haben. „252 SMS-Nachrichten in sechs Wochen nur wegen des Hundes?“, fragte der Richter zweifelnd nach und sprach dann die Drohung „Ich fackle das Haus ab!“, des Beschuldigten an.

Er sei damals in einer emotionalen Ausnahmesituation gewesen, meinte der 54-Jährige und wollte auch mit dem zerkratzten Auto der Ex-Gefährtin nichts zu tun gehabt haben.

Letztlich wurde der 54-Jährige wegen beharrlicher Verfolgung, Sachbeschädigung und Drohung für schuldig befunden und zu vier Monaten bedingt verurteilt. Weiters muss er Schadenersatz leisten und es wurde ein Kontaktverbot zur Ex-Partnerin über ihn verhängt.