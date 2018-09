Ausnahmslos Begeisterung herrschte beim Maturaball des BRG Rechte Kremszeile, der am 29. September in der Römerhalle in Mautern in Szene ging.

Perfekte Stimmung von Anfang an

Perfekte Stimmung von Anfang an kennzeichnete das Tanzfest unter dem Motto „Tschüss, Goethe, wir machen’s auf eigene Faust“ in der bis auf den letzten Platz gefüllten Location. Lukas Karner und Johannes Wolf begrüßten namens der Schüler die zahlreichen Ehrengäste. Nicht nur Vertreter anderer Kremser Schulen – Bärbel Jungmeier (Piaristengymnasium), Ursula Aschauer (Fachsvorständin an der HLMHLW), Erick Böck (BRG Ringstraße), Andreas Prinz (HTL), Dieter Faltl (Weinbauschule) und Gernot Hainzl (HAK) – gaben den Maturanten die Ehre.

Große Riege an Ehrengästen dabei

Landtagsabgeordneter Josef Edlinger ließ sich den Event ebensowenig entgehen wie Bildungsgemeinderat Klaus Bergmaier als Vertreter der Stadt Krems. Die Schüler baten im Zuge ihres Rückblicks auf die Arbeiten für den Ball ihre Helfer („Wir sind keine Talente. Unsere Tanzlehrer hatten viel Geduld mit uns!“) unter anderem Johanna Steiner und Gabriele Bauer-Pauderer („Zum Glück erleben Sie nicht, wie unsere Mitternachtseinlage ohne sie ausgesehen hätte!“) sowie den Hauptverantwortlichen auf Lehrer-Seite, Georg Strondl, auf die Bühne.

„So etwas wie eine Reifeprüfung!“

Strondl stellte die rhetorische Frage: „Warum macht man als Lehrer so etwas?“ Und er gab sich selbst die Antwort, die großes Lob für die Maturanten 2018/19 enthielt: „Das gemeinsame Organisieren einer so großen Veranstaltung ist bereits so etwas wie eine Reifeprüfung.“ Die Arbeit mit den künftigen Ärzten, Rechtsanwälten und Professoren habe aber viel Spaß gemacht. „Ihr seid Weltklasse!“

Maturanten mit Schärpen dekoriert

Dem Dank an die Klassenvorstände Kathrin Bauer, Gabriele Rab und Franz Ziegler folgte die feierliche Übergabe von Schärpen mit dem Aufdruck „Maturaklasse 2018/19“ an alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, die Ziegler vornahm. Sowohl Abgeordneter Edlinger („Ihr braucht für die Matura sicher keinen Pakt mit dem Teufel!“) als auch Direktorin Elisabeth Weigel nahmen in ihren Worten auf das Motto Bezug und zitieren „Faust“. Die Schulchefin schloss in ihre mit mehreren Goethe-Zitaten gespickte Rede den Dank an die Schüler, die beteiligten Lehrer und die Eltern der angehenden Maturanten mit ein.

Freies Parkett nach dem ersten Walzer

Elegant eröffneten die Eintänzer, die zuvor schon mit gefälligen Formationen für Freude gesorgt hatten, mit dem ersten Walzer das Fest, bei dem die Tanzband „The Dreamers“ für die Melodien sorgte. Im Ballverlauf war die Mitternachtseinlage, die eine Goethe-Geschichte erzählte, ein weiterer Höhepunkt. Die jungen Gäste genossen neben dem Tanz auf dem Parkett in der Halle aber auch die Top-Stimmung in der Disco.

