Mauterner Donaubrücke: „Grün“ für Projekt

Das grüne Licht des Bundesdenkmalamtes für die umfassende Sanierung der Mauterner Donaubrücke, das auch ein Okay in Bezug auf das Weltkulturerbe Wachau zur Folge haben wird, ist da. Jetzt können die Detailplanungen für das Großprojekt beginnen. Die Kosten, bei denen aktuelle Preissteigerungen berücksichtigt wurden, betragen rund 95 Millionen Euro.

Was passiert ab 2023 zwischen Stein und Mautern? Ab sofort sind die zuständigen Stellen mit der Einreichplanung sowie der Ausschreibung für die Behelfsbrücke befasst, ab 2023 auch mit der Sanierung. Unter anderem braucht es eine endlos scheinende Reihe von Genehmigungsverfahren: Wasserrecht, Schifffahrt, Naturschutz, Landschaftsbild, Ortsbild, Fischerei, …

Nachhaltige Sanierung ab 2024

Noch im zweiten Halbjahr wird westlich (stromaufwärts) eine Ersatzbrücke errichtet. Ab 2024 folgt dann die nachhaltige Sanierung der historischen Brücke aus 1895.

Die Tragwerke zwischen den Pfeilern werden ausgeschwommen und an Land saniert. Die Pfeiler kommen neu – mit Anprallschutz und geringfügiger Erhöhung für die Schifffahrt –, werden aber danach wieder mit den alten Steinen ummantelt, sodass das Aussehen gleich bleibt. Während die Hauptfahrbahnbreite unverändert bleiben muss, kommen rechts- und linksseitig je ein auf 2,5 Meter verbreiterter Geh- und Radweg. Die vorhandenen Geländer werden weitestgehend instandgesetzt.

Wichtig ist NÖs Straßenbaudirektor Josef Decker und Brückenbau-Chef Helmut Postl, dass die Brücke, die dann wieder für Fahrzeuge bis 16 Tonnen (derzeit: fünf Tonnen) zur Verfügung steht, nachhaltig saniert wird: „Auf jeden Fall für 40 oder 50 Jahre. Und die Pfeiler werden so ertüchtigt, dass sie in Zukunft sogar für eine schwerere Brücke geeignet wären.“ Die beiden informierten in der Vorwoche auch BH-Verantwortliche und Bürgermeister über Details des Projekts.

Der Denkmal- und Welterbeschutz muss dem Steuerzahler übrigens massive Mehrkosten wert sein. Eine herkömmliche Spannbetonbrücke hätte „nur“ ca. 66 Millionen gekostet.

