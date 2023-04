Mutter nach Freispruch: „Kämpfe weiter um mein Kind!“

„Eigentlich habe ich mir von den österreichischen Behörden und Gerichten Hilfe und Schutz erwartet, und nun sitze ich hier am Landesgericht Krems, angeklagt wegen Kindesentziehung“, meinte die Beschuldigte (44) vor Gericht.

„Habe mein Kind nicht verborgen!“

„Ich habe mein Kind nicht verborgen, bis ich die alleinige Obsorge erhalte“, betonte sie. „Ich machte 2019 Urlaub in der Heimat in Mautern bei meiner Mama. Dann verbrachten ich und meine Vierjährige den Sommer bei einer Freundin. Diese hatte ein Haus mit Garten, wo Diana spielen und toben konnte. Dann entschloss ich mich, in Österreich zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt hatten mein Mann in den USA und ich das gemeinsame Sorgerecht“, schilderte sie.

Einvernehmliche Scheidung als Ziel

Da es in der Ehe zu gewaltsamen Übergriffen gekommen sei, wollte sich die Kindesmutter von ihrem Mann trennen. Als sie ihm eine gütliche Scheidung vorgeschlagen habe, sei er darauf eingegangen: „Aber er kam nicht zum Scheidungstermin. Ab diesem Zeitpunkt ist dann alles schiefgelaufen und ein juristischer Tornado brach über mich herein“, schluchzte die 44-Jährige unter Tränen beim ersten Verhandlungstag, und sie beteuerte ihre Unschuld.

Vater erhielt in den USA Recht

Ein Obsorge-Streit entbrannte: Während die Mutter das alleinige Sorgerecht in Österreich beantragt hatte und auf einen Behördenentscheid wartete, war der verlassene Noch-Ehemann nicht untätig gewesen. Auch er hatte bei einem Gericht in den USA das alleinige Sorgerecht beantragt - und erhalten. Damit begann ein Leidensweg für die Mutter: Der Entscheid aus Übersee führte dazu, dass die österreichischen Behörden und letztlich der Oberste Gerichtshof in Wien aktiv wurden: Das Kind wurde in einer Nacht und Nebelaktion, wie Rechtsbeistand Winkler anmerkte, der Mutter entzogen und dem Vater zurückgeführt.

USA-Entscheid in Österreich gültig?

Bis jetzt sei nicht geklärt worden, ob der USA-Entscheid rechtskräftig und in Österreich überhaupt gültig sei, merkte Philipp Winkler kritisch an und bekam Schützenhilfe von Anwalt Wilfried Ludwig Weh, einem Experten für internationales Recht. „Das Wohlergehen des Kindes steht an oberster Stelle und das wurde bei dem Entscheid des Obersten Gerichtshofes, der die Rückholung veranlasst hat, nicht berücksichtigt. Die Wegnahme des Kindes war krass rechtswidrig, eine Fehlleistung der Behörde.“ Er kündigte rechtliche Schritte an und meinte, die verzweifelte Mutter habe sich in dem Mehrfrontenkrieg zwischen amerikanischen und heimischen Gerichte gar nicht mehr auskennen können. Für ihn sei der Tatbestand der Kindesentziehung nicht gegeben.

Mutter im Zweifel freigesprochen

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren sprach der Kremser Richter die Mutter vom Vorwurf der Kindesentziehung im Zweifel frei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil die Anklägerin noch keine Erklärung abgegeben hat. „Ich bin so froh“, seufzte die frei gesprochene Mutter nach dem Urteil erleichtert auf. Es sei aber noch nicht vorbei, der Kampf gehe weiter, da sie ihr Kind wieder in die Arme nehmen wolle.

Die erleichterte Mutter Julia Erickson mit ihrem Verteidiger Philippp Winkler und dem Experten für internationales Recht Wilfired Weh (von links). Foto: Jutta Hahslinger

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.