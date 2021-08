"So voll ist dieser Raum bei Vorlesungen selten." Peter Strasser, der Leiter des Zentrums für Kulturgüterschutz an der Donau-Universität Krems, war wie die Veranstalter vom Arbeitskreis zum Schutz der Wachau begeistert vom regen Interesse an der Informationsveranstaltung "Die Mauterner Brücke: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft", die am Donnerstagabend im Audimax der Donau-Uni stattfand. Weit über 100 Besucher, unter ihnen auch politische Vertreter aus Krems und Mautern, waren gekommen, um mehr über die Historie des denkmalgeschützten Baus, aber auch die Maßnahmen, die in den kommenden Jahren geplant sind, zu erfahren.

Brücke ist 126 Jahre alt

Wie bereits mehrmals berichtet, muss die 126 Jahre alte Brücke dringend saniert werden. Das starke Verkehrsaufkommen der von rund 11.000 Fahrzeugen pro Tag frequentierten Donau-Querung und die Salzstreuung haben ihr arg zugesetzt. Seit Dezember 2020 dürfen die Brücke nur mehr Fahrzeuge mit maximal fünf Tonnen Gewicht befahren. Es gilt eine 30 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung.

Schon die alten Römer hatten eine Überfahrt

Josef Hadrbolec, seines Zeichens Mauterner Lokalhistoriker mit beachtlichem Privatarchiv, gewährte im prall gefüllten universitären Vorlesungssaal interessante Einblicke in die Geschichte der Mauterner Brücke. Bereits seit der Römerzeit bestand eine Furt, also eine Überfahrt, zwischen den beiden Donauufern bei Mautern und Stein. Im späten Mittelalter entstand eine Holzbrücke, die im 16. Jahrhundert auch erstmals als "Landmark" künstlerisch abgebildet wurde. Hadrbolec erzählte in kurzweiliger Art und Weise Anekdoten über Roman Grengg, den letzten Bruckmeister der alten Holzbrücke und Bauleiter der eisernen Brücke, und Georg Müller, Bruckbestandseinnehmer und Schwiegervater des berühmten Kremser Schmidts.

Nazi-Truppen sprengten südlichen Teil

Universitätsprofessor Strasser betonte in seinem Vortrag den "sehr hohen Schutzstandard" der Mauterner Brücke: "Würde ihr etwas passieren, würde das Welterbezentrum in Paris reagieren." Der 56-Jährige, der sich seit Jahren mit der Materie beschäftigt, beschreibt die Konstruktion der 435 Meter langen Mauterner Brücke als "sehr filigran". Im Laufe der Jahrzehnte war sie immer wieder Adaptierungen unterzogen, die letzte richtig große fand allerdings schon 1945 statt. Da hatten deutsche Truppen in einem letzten Terrorakt vor Kriegsende den südlichen Teil gesprengt. Im September konnte die Brücke dann - geschmückt mit Botschaften der sowjetischen Besatzungsmacht - wiedereröffnet werden.

"Brücke normalerweise sofort wegreißen"

Im Vorfeld schon mit Spannung erwartet worden war der Vortrag von Helmut Postl, dem Leiter der Abteilung Brückenbau des Landes Niederösterreich. Selbst der erfahrene Landesbeamte schien etwas nervös zu sein, sagte er doch gleich zu Beginn: "Ich bin sicherlich die Person, die hier am kritischsten gesehen wird." Am Ende waren diese Bedenken allerdings unnötig. Das Publikum lauschte Postl ebenso aufmerksam, wie seinen Vorrednern. Als letzter Vortragender informierte er über die geplanten Maßnahmen und erklärte, dass man "eine Brücke in diesem Alter normalerweise sofort wegreißen und neu bauen" würde. Eine Vorgehensweise, die ob der besonderen Unterschutzstellung der Mauterner Brücke durch das Weltkulturerbe und das Bundesdenkmalamt natürlich nicht möglich ist.

Neue Tragwerke halten mindestens 40 Jahre

Nach etlichen Variantenuntersuchungen sei deswegen im Zuge eines Brückengipfels mit allen Stakeholdern entschieden worden, eine Generalsanierung vorzunehmen. Die Entscheidung, dass eine Behelfsbrücke gebaut werden muss, die Auto- und Radverkehr weiter ermöglicht, war bereits zuvor gefallen. Die neuen Tragwerke werden laut Postl eine Lebensdauer "von mindestens 40 Jahren" haben, Geh- und Radwege werden von 1,85 Meter auf 2,50 Meter Breite erhöht. Das Erscheinungsbild soll sich nicht verändern. Die Behelfsbrücke, die Anfang 2024 fertig sein soll, wird zumindest die Anforderungen der gegenwärtigen Brücke erfüllen. Die Generalsanierung soll von Anfang 2024 bis Ende 2026 laufen.

Arbeitskreis wollte Neubau

In der anschließenden Diskussion legte Vorstandsmitglied und Brückenbau-Experte Sepp Mayer den Standpunkt des Arbeitskreises zum Schutz der Wachau dar: "Die jetzige Lösung haben wir etwas kritisch gesehen. Wir wollen nicht nur bewahren, sondern auch eine gedeihliche Entwicklung der Region." Er hätte für einen Neubau plädiert, auch weil die Generalsanierung 140 Prozent davon koste. Einen Neubau präferiert hätte auch der Kremser Werner Retter, der die "nächste Generation in 30 bis 40 Jahren vor demselben Problem stehen sieht." Eine Wortmeldung, für die der angesehene Ziviltechniker viel Applaus erntete.