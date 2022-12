Trotz Krankheit: Optimismus beibehalten

Werbung

Voll des Lobes über die ärztliche und pflegerische Betreuung in den Kliniken Krems und St. Pölten ist Helmut Lackinger, 83.

Der seit 1970 (!) hinter der Kamera tätige Doyen der NÖ Pressefotografie, der über 40 Jahre als Anzeigenkundenbetreuer für die NÖN in St. Pölten tätig war, bietet seiner schweren Krankheit mutig die Stirn. Nach Behandlungen, unter anderem einer OP im Wirbelsäulenbereich in St. Pölten und einer Therapie auf der Abteilung für Strahlentherapie in Krems, ist Lackinger seit wenigen Tagen wieder zu Hause bei Gattin Theresa in Schrattenbruck bei Melk.

„Ich bin optimistisch“, lässt sich der Pensionist, dessen Arbeit mit mehreren hohen Landesehrungen gewürdigt wurde, nicht unterkriegen. Und der über 40 Jahre selbstständig als Pressefotograf tätig Gewesene hat auch jetzt seinen Humor nicht verloren. „Wenn man so perfekt wie ich betreut wurde, kann es einem gar nicht besser gehen!“ -MK-

