Messerattacke: Befragung vor Gericht noch ausständig .

Nach der Messerattacke in Krems, bei der ein 54-Jähriger am Dienstag durch zwei Stiche in die Brust schwer verletzt wurde, soll die beschuldigte Ehefrau (41) am Donnerstagnachmittag am Landesgericht Krems befragt werden. Bei der Polizei war sie am Vortag teilweise geständig gewesen.