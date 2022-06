Missstände? Mieter sauer, GEDESAG bestreitet Probleme

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Zahlreiche Missstände listen Bewohner der Wohnhausanlage Mühlhof IX auf. Ihre Kritik richtet sich gegen die Wohnbaugesellschaft GEDESAG, die auf ihre Beschwerden nicht einmal antworte. Dort werden die Vorwürfe jedoch zurückgewiesen.

„Die Lebensqualität leidet“, bringen mehrere Mieter und Wohnungsbesitzer die Kritik auf den Punkt. Zahlreiche Probleme verleiden ihnen das Leben in der Siedlung in Rehberg. Konkrete Forderungen blieben unerfüllt, diesbezügliche Anrufe und Schreiben unbeantwortet. So geht es um eine bessere Abgrenzung der Zufahrt, um behindernde Falschparker zu vermeiden. Als Gefahr für Fahrzeugreifen und Menschen (Radfahrer) erachtet werden fehlende Abdeckungen bei den Abwasserrinnen, teilweise wurden fehlende Metallteile durch Holzpflöcke ersetzt.

Immer wieder gebe es technische Probleme mit dem Schranken, für den man kräftig mitzahlen musste. Die Bitte um eine Absperrmöglichkeit für die Fahrräder (die es in anderen GEDESAG-Bauten gibt) sei ungehört verhallt. Ein massives Problem ist die Benützung des Kinderspielplatzes (Privatgrund) durch zahlreiche Fremde und entsprechender Lärm bis in die Nacht. Ersuchen um eine Umzäunung und Hinweistafeln hatten keinen Erfolg. Auch der Müllplatz werde von „Auswärtigen“, unter anderem einem Pizza-Betrieb, genutzt.

Die massive Unzufriedenheit mit der Hausmeisterin (die mit dem Laubbläser das Stiegenhaus „kehrt“) und dem Betreuer der Anlage, der sich taub stelle, wächst. „Die GEDESAG ist Mehrheitseigentümer der Anlage, weil es hier auch viele Mietwohnungen gibt“, ärgern sich die Bewohner. „Und sie kann alle Anliegen niederstimmen.“

Fast alle Entscheidungen liegen bei den Bewohnern

Die GEDESAG verweist in einer umfangreichen Stellungnahme darauf, dass bei mehreren Anliegen eine „Entscheidung der Eigentümergemeinschaft“ nötig sei. Die gewünschte Abgrenzung betreffe öffentlichen Grund, da könne man keine Maßnahmen setzen. Was die Rigole (Abwasserrinnen-Abdeckungen) angehe, sei ein Angebot eingeholt worden.

Hier müssten ebenso die Eigentümer entscheiden wie im Bezug auf eine Änderung der Schrankenanlage. Um die Mülltrennung und den Fahrrad-Abstellplatz mit Gittern abzutrennen, sei 2018 ein Angebot eingeholt worden, wegen des Preises (12.500 Euro) dann aber „nicht weiter verfolgt“ worden.

Sogar die Entscheidung über eine Abgrenzung des Spielplatzes obliege der Wohnungseigentümergemeinschaft. Zur Hausbetreuerin: „Im Großen und Ganzen war die Eigentümergemeinschaft bisher weitestgehend zufrieden.“ Betont wird allgemein, die GEDESAG-Mitarbeiter seien „jederzeit bestrebt, adäquate und den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechende Lösungen für die Anliegen“ zu finden. Gerne werde man alle Anliegen in der nächsten turnusmäßigen Eigentümerversammlung, voraussichtlich im dritten Quartal des Jahres, besprechen.

