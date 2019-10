Mit dem berühmten „Neffentrick“ erleichterten unbekannte Gauner ein Kremser Pensionisten-Ehepaar um einen fünfstelligen Eurobetrag. Weder der Mann (68) noch die Frau (65) schöpften rechtzeitig Verdacht. Das Geld ist weg.

Martin Kalchhauser Warnung für Onkel und Tante

Bei einem Anruf vermeintlicher Verwandter aus Deutschland verwies der Mann diese an seine Frau, weil er gerade nicht mobil war. Diese fiel auf die vorgetäuschte „Notlage“ – angeblich brauchte man dringend über 100.000 Euro für den Kauf eines Grundstücks in Tschechien – hinein. Sie behob das Geld bei einer Bank und fuhr nach Znojmo (Znaim). Dort kam es zur Übergabe an einen Notar (der, wie sich herausstellte, keiner war). Als das Geld übergeben war, fragte ein Mann in einem weiteren Telefonat sogar noch frech nach, warum die Frau nicht eine größere Summe gebracht habe …

Erst auf dem Heimweg aus Tschechien schöpfte die Frau Verdacht und rief schließlich in Deutschland an. Dort war man erstaunt und wusste nichts von einem Grundstücks-Deal.

Die Sache kam noch im Weinviertel bei einer Polizeiinspektion zur Anzeige. Die Kremser Kriminalisten versuchen nun, den Geschädigten zu helfen. Die Chance, dass das Pensionisten-Ehepaar sein Geld wiedersieht, ist aber gering.

Für die Polizei ist der Fall wieder einmal Anlass, nachdrücklich vor Trickbetrügern am Telefon zu warnen.