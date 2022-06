Krems Mit Traktor über Böschung gestürzt: 47-Jähriger starb an Unfallstelle

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rettung Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

B ei einem Traktorunfall im Zuge von Arbeiten in einem Weingarten ist am Donnerstag in Krems ein 47-Jähriger gestorben.