Der Zwischenfall mit der Motorboottankstelle in Förthof hat den Motor-Yachtclub Wachau (MYCW) bisher 35.000 Euro gekostet. Weitere 100.000 Euro sind voraussichtlich für die Reparatur zu veranschlagen. Die Zukunft der Kremser Tankstelle ist deshalb ungewiss.

NÖN-Leser erinnern sich: In den frühen Morgenstunden des 5. August wurde die erst zwei Tage vorher mit 7.000 Litern Diesel und 5.000 Litern Superbenzin gefüllte Tankstelle vermutlich von einem in der Hochwasser führenden Donau treibenden Baumstamm gerammt und kenterte. In der Folge lief unter den Augen der Schifffahrtsaufsicht des Magistrats und Vertretern der Umweltbehörde eine große Bergungsaktion an.

Bergung mit Bagger war einzige Lösung

Die Kremser Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen durch, doch für weitere Schritte musste Gerhard Haslinger, der Geschäftsführer des MYCW, weitere Hilfskräfte organisieren. Kapitän Heinz Wimmer von der Schifffahrtsaufsicht hielt eine Bergung nur mithilfe eines Schwimmbaggers für möglich. Andere Überlegungen wurden deshalb verworfen.

Das Baggerschiff kam am 7. August an der Unfallstelle an. Mit dicken Fünf-Tonnen-Schlaufen, die um Baggerschaufel und Tankstelle geschlungen wurden, sollte das Bergemanöver gelingen. Wolfgang Bogner und Ewald Schön vom MYCW agierten dabei teilweise unter Lebensgefahr – aber zum Glück mit Erfolg. Die Tankstelle wurde gehoben, und mit den Tauchpumpen der FF Krems gelang die Entleerung der vollgelaufenen Schwimmkörper. Diese wurden mit Stickstoff gefüllt, um das Objekt in den Kremser Hafen schleppen zu können.

Dort, wo die Tankstelle mittels Kran der Firma Rhenus an Land gehoben wurde, ist sie nun „zwischengelagert“. Doch für den MYCW beginnen jetzt die Arbeit und das Bangen.

Bernd Haslinger: „Tankstelle ist auch für den Tourismus wichtig!"

„Wir hatten heute (Anm.: 18. August) schon die erste Firma wegen eines Kostenvoranschlages da“, berichtet Haslinger im NÖN-Telefonat. „Wir hoffen, dass wir Hilfe bekommen, um uns die Reparatur leisten zu können.“ Die Tankstelle sei nicht nur für den Club wichtig, sondern auch für Wachau-Touristen, die mit Booten kommen. „Es gibt derzeit zwischen Ardagger (OÖ) und Tulln auf 130 Stromkilometern keine Tankstelle!“, sieht Haslinger diese auch im öffentlichen Interesse. „Außerdem müssen derzeit alle mit Kanistern tanken, was immer die Gefahr birgt, dass Treibstoff ins Wasser kommt.“

Apropos Umweltgefahr: Beim Unglück und den Bergemaßnahmen gelangte kein einziger Liter Diesel oder Benzin in die Donau. Allein durch das Abpumpen des Treibstoffs, der entsorgt werden musste, liefen aber rund 12.000 Euro Kosten an.

Alter Standort kommt nicht mehr in Frage

Egal, ob die Tankstelle zu retten sein wird: In Förthof, in der Fließwasserstrecke, darf sie nicht wieder ins Wasser. „Wir sind auf der Suche nach Alternativen“, verrät Haslinger. Ein Standort, der ventiliert wird, ist der Behördenhafen auf Höhe der Mitterau. Für die Suche nach einem neuen Platz bleibt den MYCW-Aktivisten aber ohnehin viel Zeit. Denn: „Heuer geht die Tankstelle ganz sicher nicht mehr in Betrieb. Unsere Absicht ist, dass wir im Frühjahr wieder den Betrieb starten können.“