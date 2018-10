Sie kommen aus vielfältigen Kulturkreisen, sprechen verschiedene Sprachen und gehören unterschiedlichen Religionsgemeinschaften an. Aber ein gemeinsames Motto vereinte alle Teilnehmer des Charity-Sraßenfestes am Täglichen Markt in der Fußgängerzone: "Wir für Kinder in Krems!"

Kulturvereine nahmen Einladung an

In Kooperation mit den Baptisten, der evangelischen Kirche und der Pfarre St.Veit brachte der Verein Impulse Krems mit seiner Geschäftsführerin Manuela Leonie als Veranstalter und treibende Kraft auch zahlreiche ausländische Kulturvereine zu diesem bunten Fest zusammen.

Köstlichkeiten und Handwerkskunst

Kulinarische Köstlichkeiten wie der herrlich duftende vegetarische Bohneneintopf aus Bosnien, süße türkische Mehlspeisen und scharf gewürzte Schmankerl aus Albanien wurden ebenso angeboten wie traditionelle Handwerkskunst aus den so unterschiedlichen Herkunftsländern. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm unterhielt die vielen jungen Besucher. Besonders begeistert waren alle von den Riesenseifenblasen, die lautlos und schillernd durch die Landstraße schwebten.

Erlös kommt Kindern an NMS zugute

Der Erlös des diesjährigen Straßenfestes kommt bedürftigen Kindern der Neuen Mittelschule Krems zugute. Direktor Alfons Russ freute sich über den großen Besucherandrang und ist überzeugt : „Unabhängig von Herkunft und Religion sind Kinder unsere Gemeinsamkeit, für deren sichere Zukunft wir alle zusammen sorgen sollen."