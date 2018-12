Zwei wichtige Meilensteine konnte das führende Pharmaunternehmen MSD Animal Health noch vor Ablauf des Jahres 2018 setzen. Der Standort, der voraussichtlich 2023 voll einsatzbereit sein wird, erhielt kürzlich die behördliche Betriebsbewilligung. Und das nun zuerkannte Zertifikat über gute Herstellungspraxis (Certificate of Good Manufacturing Practices – GMP) ermöglicht dem Unternehmen, die Testproduktion aufzunehmen.

Dank dieser Entscheidungen können Produktionsmöglichkeiten und Produktionsleistung in der großen Impfstoffproduktionsanlage mit Produktformulierung und Abfüllkapazitäten in Krems wie geplant erweitert werden. Wie beim Spatenstich für einen großen Zubau zum bestehenden Werk im August dieses Jahres betont, investiert MSD am Standort Krems 430 Millionen Euro.

Kremser Werk ist auch international Vorbild

Das Kremser Werk, das MSD Animal Health 2017 erwarb, ist Teil eines Produktionsnetzwerkes, das die weltweite Führungsposition im Tiergesundheitsmarkt untermauert. Der Standort wird modernste Produktionskapazitäten für Impfstoffe vorhalten, neue Techniken und Herstellungsverfahren einsetzen sowie verbesserte Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte für Mitarbeiter und die Allgemeinheit bieten.

Nach einer mehrtägigen Inspektion durch die Agentur für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (AGES) gibt es nun eine behördliche Betriebsbewilligung nach dem österreichischen Arzneimittelgesetz. Sie bezieht sich auf die Herstellung und Kontrolle von Tierarzneimitteln, nämlich sterile Produkte und andere biologische Medizinprodukte.

„Wir sind bestrebt, unsere Produktionsmöglichkeiten und -leistungen, einschließlich unserer fortschrittlichen Technik, auszubauen, um die gestiegene weltweite Nachfrage nach unseren innovativen Produkten zu befriedigen“, sagt Martin Kern, Betriebsleiter des Werks in Krems. „Die Betriebsbewilligung und das GMP-Zertifikat haben große symbolische Bedeutung für MSD Animal Health und die Produktionsstätte in Krems, weil wir zum ersten Mal Arzneimittel und Impfstoffe herstellen können.“ Der Erhalt dieser Zulassungen unterstreiche auch das fortlaufende Bemühen, sicherzustellen, dass MSD-Produkte von außergewöhnlicher Qualität sind und höchste Sicherheitsstandards der Branche erfüllen oder übertreffen.