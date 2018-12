Geschichten über „Cowboys und Indianer im Wilden Westen“ gibt es viele, doch enthalten sie oft falsche Vorstellungen über das Leben der „Native Americans“. In einem Projekt an der zweisprachigen „International School Krems“ (ISK) werden diese Klischeebilder jetzt hinterfragt. Auch das Thema Migration – warum Menschen ihre Heimat verlassen – wird in kindgerechter Weise beleuchtet.

Als Teil dieses Projektes wurde ein selbst geschriebenes Musical im Festsaal der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule aufgeführt. Thema: die Reise der Pilgerväter mit der „Mayflower“ nach Amerika, wo sie sich ein neues Leben in Freiheit und Frieden erhoffen. Nach einer abenteuerlichen Reise über das Meer, erschwert durch Stürme und Piratenangriff, ist auch der Anfang in der neuen Heimat mühsam. Nur mit der Hilfe der Native Americans vom Stamm der Wampanoag gelingt das Überleben. Gemeinsam feiern alle dann das 1. Erntedankfest ...

Eltern brachten landestypische Speisen

Die Kinder der ISK waren mit Feuereifer bei der Sache und begeisterten die zahlreichen Zuseher in ihren vielfältigen Rollen, sei es als Erzähler, Pilgerväter, Piraten oder Native Americans. Nach der Aufführung wurde gemeinsam gefeiert. Die Eltern brachten landestypische Speisen wie Maisbrot, Kürbissuppe, Pumpkin Pie, Süßkartoffelauflauf und Cranberrysoße mit.

Im Frühling wird sich die ISK in einer Projektwoche ausführlich damit beschäftigen, wie vielfältig die Native Americans ursprünglich gelebt haben. Da die Geschichte der Besiedlung Amerikas leider alles andere als friedlich verlaufen ist, wird der Schwerpunkt dabei auf die Möglichkeiten eines friedlichen Miteinanders gelegt.