Nachfolgerin gesucht: Anneliese Diem wird allen fehlen

Sieben Jahre lang hat Anneliese Diem (70) die Nähgruppe der Fachstelle für Integration geleitet. 37 Frauen haben hier sinnvolle Arbeit und eine wichtige Anlaufstelle bei Problemen gefunden. Jetzt setzt sich die ehemalige HLM-Lehrerin auch in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zur Ruhe.

Zuletzt trafen sich immer fünf bis zwölf Frauen zum gemeinsamen Nähen. „Wir wollen die Frauen dort abholen, wo ihre Bedürfnisse sind“, erklärt Manuela Leoni vom Trägerverein Impulse. „Die Betroffenen können sich durch ihre Arbeit hier etwas ersparen, und neben den Näharbeiten erfolgt auch eine Werte-Vermittlung.“ In den Räumen der Fachstelle in der Ringstraße wird Diem fehlen. Leoni: „Wir suchen eine Nachfolgerin, eine Schneiderin mit ehrenamtlichen Ambitionen.“ Auskunft gibt es unter 0676/840803204, office@ impulse-krems.at . Weil man einen geschützten Rahmen bieten will und möchte, dass sich die Besucherinnen wie daheim fühlen, muss auch die Neue eine Frau sein, wie Florentina Haziraj (fachliche Leiterin, derzeit im Mutterschutz) betont. „Anneliese Diem hat mit den Klientinnen nicht nur geschneidert, sondern auch wertvolle Beziehungsarbeit geleistet und im herzlichen Austausch viele Probleme gelöst.“

