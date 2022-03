Nachtgastronomie: Keine Angst mehr vor K.o.-Tropfen

Rechtzeitig zur Wiedereröffnung der Nachtgastronomie beteiligen sich zwei der bekanntesten Betriebe in Krems an einer Initiative für mehr Frauen-Sicherheit beim „Fortgehen“. Im Q-Stall am Hohen Markt und in der Eventstage im Gewerbepark gibt es ab sofort das „Night Cap“ im Angebot, das als Schutz über das Glas gespannt verhindern soll, dass Substanzen wie K.o.-Tropfen den Weg ins Getränk finden.

Das Produkt aus Amerika in die Lokale gebracht hat Verena Bogner vom Verein „Coming Home Safe“, dessen Mitglieder Frauen auf dem Nachhauseweg nach Partynächten begleiten. Auch wenn es laut Auskunft vom Chef der Kremser Altstadtlokale, Armin Oswald, in Krems bis dato noch keine Vorfälle mit K.o.-Tropfen gegeben habe, sei man auch hier nicht davor gefeit, sagt Bogner, die selbst mit 17 Jahren Opfer eines Übergriffs wurde.

Als Versuchsballon ließ Bogner 100 Stück der „Night Caps“ importieren. Die Finanzierung übernahmen Oswald und ÖVP-Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser, der von einer wichtigen „Prävention und Bewusstseinsbildung“ spricht. Oswald geht es darum, „Vorsorge zu leisten.“ Er ist aktuell auf Investorensuche, damit die „Schutzhaube“ aus Stoff, die Frauen auch als Haarband verwenden können, bald gratis angeboten werden kann. Im Q-Stall kostet das „Night Cap“ aktuell drei Euro.

Als weitere Unterstützung für Frauen, die sich unangenehmen Situationen beim Feiern ausgesetzt fühlen, gibt es im Q-Stall ab sofort außerdem den „Angel Shot“. Wer diesen „ordert“, signalisiert dem Bar-Personal, dass Unterstützung benötigt wird, beispielsweise im Fall ungebührlicher Berührungen. Das Sicherheitspersonal im Club kümmert sich in Folge um die entsprechende Problematik.

