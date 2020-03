In der Mitterau entsteht bis Ende des Jahres ein fünfgruppiger Kindergarten. Das ist nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats fix. Mitte Mai sollen die Bauarbeiten im Park, direkt neben dem alten Kindergarten, starten. Die Stadt nimmt dafür rund drei Millionen Euro in die Hand.

Geplant war ursprünglich ein viergruppiger Kindergarten mit Platz für nur 50 Kinder. Die neue Variante ist 275.000 Euro teurer, bietet allerdings einige Vorteile. Der eingruppige Kindergarten Lilienfelderhof kann in den neuen Kindergarten übersiedeln. Die Kinder müssen derzeit immer nach einem Jahr in einen anderen Kindergarten wechseln, weil die Einrichtung in der Hohensteinstraße eine reine Kleinkindgruppe ist.

Das zweimalige Eingewöhnen der Kleinen fällt damit weg. Darüber hinaus fallen die Mietkosten für den Lilienfelderhof (immerhin 1.971 Euro pro Monat) langfristig weg. Ein weiterer positiver Effekt: Kindergärten steht ab einer fünften Gruppe vom Land eine zusätzliche Pädagogin im Ausmaß von 20 Wochenstunden zu.

Umgesetzt wird der Neubau nach den Plänen des Kremser Architekturbüros YES WE PLAN!, das sich in einem Wettbewerb durchgesetzt hatte. Acht sei bei der Planung vor allem auch auf Nachhaltigkeit gelegt worden, erklärt Architekt Martin Wagensonner. So wirke beispielsweise die Zweistöckigkeit des Gebäudes positiv auf den Energieverbrauch, und der Boden werde dadurch in möglichst geringem Ausmaß versiegelt.

Bürgermeister Reinhard Resch ist froh über „die erste konkrete Maßnahme, was die Bildungsstrategie betrifft“ und betont die Stärke von Krems als Bildungsstadt vom Kleinkindalter bis in den tertiären Bereich.“