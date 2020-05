Die erwartete Verlängerung der Ausnahmeregelungen für das Parken in der Blauen und der Grünen Zone durch den Gemeinderat (bis 30. Juni) könnte auch ein Neubeginn der Diskussion um das „ewige Thema“ Parken in Krems sein. SPÖ-Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel kündigte eine neue Verordnung an, die schon am 24. Juni beschlossen werden könnte.

Foto: MK Stadtrat Alfred Scheichel kündigt eine neue Park-Ordnung für Krems an.

„Wir wollen die Kunden animieren, die Innenstadt-Betriebe zu besuchen“, begründete Scheichel seinen Antrag auf Verlängerung des Gratis-Parkens in Krems. Benützer der Blauen Zone müssen die Parkuhr stellen (drei Stunden), in der Grünen Zone bleibt das Abstellen des Vehikels unbefristet erlaubt.

Zur Forderung der FPÖ-Gemeinderäte Christoph Hofbauers („Wir sollten uns überhaupt unterhalten über das ,Zonen-Chaos‘ und eine neue Zeitregelung!“) und Werner Friedl („Auch nach dem 30. 6. müssen wir über Maßnahmen nachdenken.“) meinte Scheichel: „Die Komplexität des Themas Parken wird einmal mehr sichtbar. Man muss aber manche auf den Boden der Realität bringen, damit das Thema nicht zerredet wird.“

Gebühren abzuschaffen wäre „kontraproduktiv“

Zuvor hatte ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer betont, „die Gebührenpflicht aufzulösen wäre kontraproduktiv“, die Ausnahmeregelung aber im Sinne von Handel und Gastronomie begrüßt. Als „Mist“ hatte KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer die bestehende Regelung wörtlich bezeichnet und zudem kritisiert, dass aktuell viele Besitzer und Mitarbeiter von Innenstadtbetrieben das Gratisparken ausnützen und damit ihren eigenen Kunden die Plätze wegnehmen. Mahrer forderte auch – nach Grazer Vorbild – Dauerparkkarten für diese Bediensteten.

Die Beobachtung, dass Pkws von Innenstadt-Bediensteten (auch aus dem Rathaus) am Pfarrplatz (legal) geparkt sind und manche die Uhr nach drei Stunden weiterdrehen (verboten), kann auch die NÖN bestätigen. Stadtrat Scheichel zur NÖN: „Das kenne ich nur vom Hörensagen. Aber der Wachdienst kontrolliert das.“

Die Frage einiger Besitzer von Anwohnerparkkarten – ihre Gebühr läuft ja auch in der „Gratiszeit“ (20 Euro für drei Monate!) weiter – nach kostenloser Fristverlängerung wurde abschlägig beschieden. Bereichsleiter Hannes Zimmermann: „Parkberechtigungskarten können jeweils nur für zwei Jahre ausgestellt werden. Eine vorübergehende Aufhebung der Gebührenpflicht ändert daran nichts.“