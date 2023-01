Neue Führung für Radlobby: Tempo 30 für Sicherheit

Den ersten Radler-Stammtisch leitete der neue Sprecher der Radlobby Krems, Franz Böck (67), in der Vorwoche. Er folgte auf Gerhard Hanel, der diese Funktion drei Jahre lang ausübte, und hat ehrgeizige Ziele.

Der gebürtige Weißenkirchner, der jetzt in Furth-Göttweig lebt, machte jahrelang Radler-Erfahrungen in Wien, wo seinem Dafürhalten nach die Rad-Infrastruktur deutlich besser ausgebaut ist als in Krems. Als neuer oberster Rad-Lobbyist will sich Böck für die schwächsten Verkehrsteilnehmer – Fußgänger mit einbezogen – einsetzen und appelliert an die Verantwortlichen, das Radfahren bequemer und sicherer zu machen.

„Es braucht eine Neugestaltung des öffentlichen Raumes – breitere Gehsteige und Radwege sowie mehr Qualität durch mehr Grünräume – und des öffentlichen Verkehrs“, fordert Böck. Mobilität müsse für alle bequemer und vor allem sicherer werden. „Tempo 30 im Stadtgebiet wäre ein wichtiger erster Schritt, damit sich alle Verkehrsteilnehmer, die nicht in einem Auto sitzen, freier und sicherer bewegen können.“

An die Autofahrer geht sein Appell, den gesetzlichen Mindest-Seitenabstand beim Überholen (1,5 Meter im Ortsgebiet, zwei Meter auf der Landstraße) einzuhalten.

