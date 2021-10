Neue Präsidentin für Kiwanis-Club

Die neue Kiwanis-Chefin – die zweite Frau als Präsidentin – ist verheiratet, Mutter einer erwachsenen Tochter und wohnt in Stratzing. Sie promovierte an der Universität Wien zur Dr. phil. im Bereich Anglistik/Amerikanistik und Geschichte und legte die Staatsprüfung für Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationsdienst ab. Seit 2017 ist die ehemalige Leiterin des Eventmanagements an der Donau-Uni Krems in Pension und seit 2018 ein sehr aktives Mitglied des Clubs.

