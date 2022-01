Neue Wohnhausanlage: „Marena“ wird Realität

Mit einem Spatenstich in kleinstem Rahmen wurde der Startschuss für das 24-Millionen-Wohnbauprojekt der PRISMA-Unternehmensgruppe in der Kremstalstraße 75 gegeben.

„Mit Marena schaffen wir qualitätsvollen Wohnraum in einer äußerst lebenswerten Stadt“, erklärte PRISMA-Geschäftsführer Martin Nemeth bei dieser Gelegenheit und erläuterte den Gästen, darunter Stadtrat Günter Herz das Projekt (die NÖN berichtete). Mit Aussicht auf die umliegenden Weinberge und doch unweit der Kremser Innenstadt entstehen auf dem 7.200 Quadratmeter großen Areal nach Plänen der Architektin Julia Wildfeuer (Architekturbüro Baumschlager Eberle), die Baumeister Martin Diesner (Swietelsky) umsetzt, sechs Häuser mit 63 Miet- und Eigentumswohneinheiten mit rund 4.000 Quadratmetern Nutzfläche. Eingeschlossen sind 85 Tiefgaragenstellplätze.

Völliger Verzicht auf fossile Brennstoffe

Das besonders nachhaltige Konzept setzt auf erneuerbare Energien und den völligen Verzicht auf fossile Brennstoffe bei Heiz- und Kühlbedarf. Umweltgerechte Freiraumplanung unter Berücksichtigung des ortstypischen Artenerhalts gehen mit der Sanierung eines historischen Weinkellers auf dem Areal sowie der eines Marterls Hand in Hand. Der Name „Marena“ stammt übrigens von der gleichnamigen Marillensorte, da das Areal einst ein Marillengarten war.

Bernhard Ölz, Vorstand der PRISMA-Unternehmensgruppe: „Wir freuen uns, dass wir mit dem Ensemble unseren ersten Standort in Niederösterreich zur Umsetzung bringen. Mit dem 2021 erfolgten Ankauf des Areals an der Donaulände 5 (ehemaliges Casino-Areal, Anm.) werden wir darüber hinaus bald einen weiteren Beitrag in der Entwicklung der Zukunftsstadt Krems leisten.“

Die Marena-Wohnungen in der Kremstalstraße sollen schon im Herbst des nächsten Jahres bezugsfähig sein.

