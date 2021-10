Neuer Glanz für das „Antonikircherl“

Den meisten Kremsern ist das Gotteshaus St. Anton in der Wiener Straße nur als „Antonikircherl“ bekannt. Doch das kleine Gotteshaus ist etwas Besonderes: Sie stammt aus der Zeit um 1200! Nach der Restaurierung (seit 2016) wurde sie nun feierlich „wiedereröffnet“.

Mit Glocken aus 1642 und der ursprünglichen Orgel aus 1890 hat die „einzigartige Kirche an einem einzigartigen Platz“ (Stadtchef Reinhard Resch) eine besondere Rolle in der Stadtgeschichte. Der Kirche war ein Benefiziatenhaus (eine Art Spital) angeschlossen, in der der Kirche zugehörigen Wohnung wurden 2016 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen.

150.000 Euro kostete die Restaurierung, für deren Gelingen Pfarrer Franz Richter Sponsoren und Pfarraktivisten dankte. Jetzt soll die Antonikirche wieder mit Leben erfüllt werden. Richter: „Wir denken an eine liturgische Verwendung für Gottesdienste in der Advent- und Fastenzeit, aber auch Lesungen und Konzerte.“