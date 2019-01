Ein neues Angebot wird ab Herbst den musisch-kreativen Zweig im Mary-Ward-Privat-ORG ablösen: „Fit4Life: Mensch – Wirtschaft – Design“.

„Fit4Life ist für Schüler, die gerne mit den Händen arbeiten und gerne kreativ sind“, so Schulleiterin Sandra Köhl.

„Wir wollen den Unternehmerführerschein mit dem Design verbinden, das ist neu.“

Sandra Köhl, Schulleiterin des Mary Ward Privat-ORG

Neben viel Bildnerischer Erziehung und Werkerziehung in Projektform werden im neuen Zweig auch die Inhalte des Unternehmerführerscheins vermittelt – nicht als Wahlfach, sondern im regulären Unterricht. „Wir wollen den Unternehmerführerschein mit dem Design verbinden, das ist neu“, erklärt Köhl.

Was dagegen künftig in den Hintergrund tritt und als Freifach angeboten wird, ist der Instrumentalunterricht. Die musischen Klassen werden noch bis zur Matura geführt und danach auslaufen. „Mir tut es sehr leid um den musischen Zweig, aber das Interesse dafür hat nachgelassen“, erklärt Köhl.

Für naturwissenschaftlich interessierte Schüler gibt es am Privat-ORG seit zwei Jahren den Zweig „Life Sciences“ mit Schwerpunkt Humanbiologie und Nawi-Labor. Psychologie , Kommunikation und Konfliktlösung sind in beiden Zweigen ein Schwerpunkt.

Besonders stolz ist Köhl darauf, dass sie als einzige AHS in Krems die „Neue Oberstufe“ (NOST) umsetzt. In diesem neuen System wird der Lernstoff in kleinere Portionen unterteilt, und wer eine Klasse wiederholt, muss nur das wiederholen, was er noch nicht bestanden hat. „Eine Schülerin, die wiederholt hat, hat sich dadurch von einem Fünfer in Latein auf einen Zweier gesteigert!“, erzählt Köhl. Das verändere völlig das Selbstbewusstsein, so Köhl: „Jetzt macht ihr Latein plötzlich Spaß!“

Nähere Infos: www.marywardschulen.com/kremsorg