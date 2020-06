Rund ein Jahr hat die Entwicklung des neuen Slogans gedauert, mit dem Krems künftig auftreten wird. „krems. So viel mehr.“, lautet der Text des Claims, der am 9. Juni offiziell präsentiert wurde.

„Wir wollen den Slogan von ganzem Herzen hinaustragen“, gab Stadtmarketing-Chef Horst Berger seiner Freude über das gelungene Werk Ausdruck und dankte allen Beteiligten aus seinem Team sowie der Texterin Pamela Schmatz, die ihre „Lust auf Krems“ (so der Name ihres Blogs) so auch einmal mehr teilen konnte. Berger führte aus, dass die neue Marke „perfekt zu den drei wichtigsten Aufgaben des Stadtmarketings passt: Innenstadtentwicklung, Tourismus und Betriebsansiedlung“.

Offensiv will man seitens des Marketings und der Stadt mit dem neuen Slogan unterstreichen, dass Krems eine vielfältige Mischung aus Kunst, Bildung und Wein sowie der schönsten Shopping-City des Landes zu bieten habe, aber auch für Betriebe, die sich in der Stadt ansiedeln wollen, viele Möglichkeiten eröffne.

Auch Übersetzungen machen Lust auf Krems

„Der Slogan klingt nicht nur gut, er stimmt auch!“, meinte Bürgermeister Reinhard Resch. „In Krems gibt es Professionalität in allen Bereichen – wir sind einfach ,so viel mehr‘.“ Begeisterung zeigte der Stadtchef auch für die großteils wohlklingenden Übersetzungen in gängige Fremdsprachen – z. B. „krems. So much more.“ oder „krems. Tellement plus.“, was besonders wichtig für den Einsatz im Tourismus sei. Wobei der Stadtchef Italienisch zu seinem persönlichen Favoriten ernannte: „krems. Molto di piú.“

Zum großen Wurf und zum zudem „perfekt gewählten Platz für die Präsentation – mit Blick in die Fußgängerzone“ gratulierte Vizebürgermeister Erwin Krammer in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender des Stadtmarketings. „Krems hat in den vergangenen Jahren vielleicht sein Licht zu viel unter den Scheffel gestellt.“

Ins selbe Horn stieß auch Schmatz („Ich kenne Krems wie meine Westentasche!“), die ebenfalls zu Selbstbewusstsein ermunterte: „Wir wollen auch den Kremserinnen und Kremsern bewusst machen, wie viel in ihrer Stadt steckt. Sie sollten noch viel mehr stolz sein auf ihre Stadt, als das jetzt der Fall ist!“