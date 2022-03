Neues VAZ: Hotel ist Thema

Die Gespräche für die Entwicklung eines neuen Veranstaltungszentrums schreiten voran. Ende Februar tagte zum dritten Mal die Steuerungsgruppe aus Politik und Verwaltung. Die NÖN weiß, was besprochen wurde.

Im Gegensatz zu den beiden ersten Terminen waren dieses Mal Vertreter aller Fraktionen eingeladen. Eine erste vorsichtige Festlegung gab es hinsichtlich der Größe, wie auch Baustadtrat Günter Herz (SPÖ) bestätigte. Die neue Veranstaltungshalle soll zumindest über eine Kinobestuhlung von 1.000 verfügen. Mit dieser Einheit wird in Fachkreisen die Kapazität bemessen. Zur Einordnung: Die größte der drei Österreichhallen hat exakt dieses Ausmaß. Bereits ausgeschlossen wurde ein Konzertsaal, um hier keine Konkurrenzsituation mit Grafenegg zu schaffen. Noch keine Entscheidung gab es in der Projektgruppe, ob zusätzlich zur neuen Veranstaltungshalle auch ein Kongresszentrum etabliert werden soll. Fix ist, dass „der Bedarf von örtlichen Vereinen und der lokalen Szene abgedeckt werden“ muss, wie aus einem schriftlichen Resümee der Sitzung hervorgeht.

Jugendgemeinderat will Bälle und Clubbings

Was das genau bedeuten soll, darüber gab es angeregte Diskussionen. Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser (ÖVP) forderte wie schon in der Vergangenheit ein, die Möglichkeiten für die Ausrichtung von Schulbällen und Clubbings zu schaffen. Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ) entgegnete, dass es alleine dafür keine große Halle brauche. In einem schriftlichen Statement legte Mitmasser nach: „Die SPÖ muss jetzt rasch handeln, denn für die Schul-, Universitäts-, Kunst- und Kulturstadt Krems ist der Zustand der Österreichhallen eine Schande.“ Auch Baustadtrat Herz hat bereits ein Bekenntnis für eine neue Veranstaltungshalle abgegeben. Nun gehe es aber darum, sowohl über die finanzielle Perspektive als auch über mögliche Erweiterungen zu sprechen. So sei beispielsweise ein Hotelprojekt als möglicher Zusatz Gesprächsthema gewesen, so Herz. Hier befinde man sich aber erst am Beginn eines Prozesses. Die nächste Diskussionsrunde steht Ende April auf dem Programm.

