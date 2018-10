Mit einem Festakt im Rathaus beging der Weltladen Krems seinen „25. Geburtstag“.

Eine Brücke zwischen reich und arm

In einer von der Sängerrunde Jaidhof umrahmten Feier gratulierte Stadtrat Helmut Mayer den derzeit 15 Freiwilligen zur „ehrenhaften Aufgabe, eine Brücke zwischen armen und reichen Ländern zu schlagen“. Und Mayer ergänzte: „Wir sind froh, Sie in der Stadt zu haben!“

Appell: Müssen noch stärker werden!

Andrea Schlehuber von EZA (Fairer Handel) berichtete von Erfolgen der Arbeit, ARGE Weltladen-Obmann Ernst Gassner gratulierte namens der anderen rund 90 Weltläden in Österreich und appellierte: „Wir müssen noch stärker werden. Die Menschen im Süden brauchen uns!“

„Konsumentenbewusstsein geändert!“

Festredner Helmut Buchegger, zur Zeit der Gründung Stadtpfarrer in Krems, bekannte sich eindrücklich zum Projekt und erinnerte an die Eröffnung der dauerhaften Einrichtung am 11. September 1993. Zuvor hatte es in den Pfarren Bazare für die „Dritte Welt“ gegeben. „Eure Arbeit hat sogar das Konsumentenbewusstsein geändert“, gratulierte er.

Auch der bescheidene Beitrag ist wichtig

„Das Versprechen, Hilfe vor Ort umzusetzen, muss endlich erfüllt werden“, stellte Buchegger fest. „Dafür muss es auch noch mehr politischen Druck geben.“ Die Aktivisten des Kremser Weltladens und deren Kunden leisteten, so der Geistliche, „einen bescheidenen Beitrag zur Lösung eines riesigen Problems“. Sein Aufruf: „Setzen wir weiterhin ein lebendiges Zeichen einer weltweiten Solidarität!“

Vorschau auf Modeschau am 11. Oktober

Obfrau Michaela Buhr, die gemeinsam mit Moderatorin Veronika Amon der „Frau der ersten Stunde“, Ingrid Hagen, und dem Vermieter des Verkaufslokals in der Margarethenstraße, Peter Schnaubelt, dankte, bezeichnete den Weltladen als „Fachgeschäft des fairen Handels“. Sie wies auf die aktuelle Ausstellung über Baumwolle im Rathaus hin. Am Donnerstag, 11. Oktober, wird diese mit der alljährlichen Modeschau mit fair gehandelten Textilien im Rathaus ihr Ende finden.