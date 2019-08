Eine schwere Kindheit, familiäre Probleme und zu guter Letzt noch Notlagen, in der sie als zweifache Mutter Geld für die Kinder ranschaffen musste, listete die gebürtige Kosovarin (25) als Gründe für ihre Einschleichdiebstähle in Volksschulen in Wiener Neustadt, Statzendorf, im Bezirk Krems (in Furth, Paudorf, Mautern, Straß, Rohrendorf, Egelsee, Lerchenfeld, Landersdorf) und in Pflegeeinrichtungen (in St. Pölten, Berndorf, Mödling, Retz, Hollabrunn, in das Landesklinikum in Gmünd sowie mehrfach in ein Sozialzentrum in Krems.

Der Beteuerung, von den Behörden im Stich gelassen worden zu sein und deshalb immer nur aus Not gehandelt zu haben, folgen Tränen. „Sie ist eine Schauspielerin, dreist, abgebrüht und Sie kann auf Knopfdruck weinen“, kommentierte der Ankläger die Gefühlsausbrüche der 25-Jährigen. Sie habe als Schwangere Strafaufschub (Gefängnisstrafe von 20 Monaten) und dann nach der Geburt des Kindes sofort wieder mit Einschleichdiebstählen (Beute meist Geldbörsen; Schaden über 5.000 ) begonnen, merkte er harsch an.

Auch die Richterin blieb von den Tränen unbeeindruckt: Sie verhängte über die einschlägig Vorbestrafte 30 Monate unbedingt. Nicht rechtskräftig.