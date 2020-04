Schmerzhafte Einschnitte hat die aktuelle Krise für den Entsorgungsprofi brantner mit Sitz in Krems (und acht weiteren Standorten in Niederösterreich sowie zwei Beteiligungen) mit sich gebracht. Rund zehn Prozent der rund 700 Mitarbeiter wurden gekündigt. Für die anderen gibt es Kurzarbeit.

Getrennt hat sich das Unternehmen vom Facility Service (Gebäudebetreuung, Reinigungsdienst). Die dort beschäftigten 30 Mitarbeiter wurden aber zugleich mit den Kunden vom Partner (Gebäudeservice Fach GmbH) übernommen.

Foto: brantner/ Die Firma brantner will sich angesichts der Krise auf ihre Kernkompetenz, die Abfallbehandlung und -entsorgung konzentrieren.Andi Bruckner

Von einer „herausfordernden Situation für unsere internationale Unternehmensgruppe, die in sechs Ländern aktiv ist“, spricht brantner Österreich-Geschäftsführer Stefan Tollinger. Man sei beim Umsatz mit einem Minus von 50 Prozent konfrontiert. Vom kleinen Tischlerbetrieb bis zum Industrieunternehmen reiche die Palette der Kunden in der Abfallentsorgung. „Aber wo nicht produziert wird, fällt kein Abfall an.“ Der enorme Ausfall sei nicht in nächster Zeit zu kompensieren. „Diese Krise ist ein Dämpfer für die nächsten zwei Jahre!“

„Erleben dunkelste Zeit der Firmengeschichte“

Tollingers Kollege Josef Scheidl beziffert den Jahresumsatz mit 25 bis 30 Millionen und nennt als ein Beispiel eines großen Ausfalles den Flughafen Schwechat, wo derzeit praktisch Stillstand herrsche. „Wir haben die Maßnahmen der Freisetzungen und der Kurzarbeit für die verbliebene Belegschaft rasch gesetzt und hoffen, damit die Zukunft sichern zu können.“

Man habe jede einzelne Maßnahme genau überlegt. Trotzdem sei dies sicher für viele schmerzvoll. „Aber wir erleben die dunkelste Zeit unserer Geschichte.“

Tollinger, der mit der Konzentration auf das Kerngeschäft (Abfallbehandlung und -entsorgung) und die gesetzten Maßnahmen hofft, das Schiff wieder auf Kurs zu bekommen, will sich nicht zu früh freuen: „Wir sehen durchaus noch turbulente Zeiten auf uns zukommen!“